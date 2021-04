Die Zahlen für die Kommunen im Mühlenkreis:

Bad Oeynhausen 253 (+13),

Espelkamp 121 (+8),

Hille 37 (+2),

Hüllhorst 51 (-2),

Lübbecke 113 (-4),

Minden 382 (+6),

Petershagen 75 (+2),

Porta Westfalica 143 (+12),

Preußisch Oldendorf 49 (+2),

Rahden 38 (+4),

Stemwede 21 (+-0).

Die Mühlenkreiskliniken behandeln an den Standorten in Minden und Lübbecke 32 Corona-Patientinnen und Patienten, davon neun auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Zwei Patienten werden invasiv beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden insgesamt 15 Patienten versorgt, 13 befinden sich auf der Intensivstation (alle in Isolation), zwei auf der Normalstation (beide in Isolation).

Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Samstag in Abstimmung mit dem zuständigen Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW auch die zweite Allgemeinverfügung (ursprünglich vom 28. März) bis auf Weiteres verlängert. Bürgerinnen und Bürger im Kreis Minden-Lübbecke können also weiterhin im Einzelhandel einkaufen, wenn sie ein tagesaktuelles negatives Testergebnis vorlegen.