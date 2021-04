Die Zahlen für die einzelnen Kommunen des Kreises in der Übersicht:

Bad Oeynhausen 229 (-24),

Espelkamp 121 (+-0),

Hille 34 (-3),

Hüllhorst 49 (-2),

Lübbecke 109 (-4),

Minden 370 (-12),

Petershagen 72 (-3),

Porta Westfalica 142 (-1),

Preußisch Oldendorf 49 (+-0),

Rahden 37 (-1),

Stemwede 27 (+6).

Die Mühlenkreiskliniken behandeln am Sonntag an den Standorten in Minden und Lübbecke 35 Corona-Patientinnen und Patienten (Vortag 32), davon sechs auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Drei Patientinnen und Patienten werden invasiv beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden insgesamt 15 Patienten (Vortag 15) versorgt, 14 befinden sich auf der Intensivstation (alle in Isolation), eine Person befindet sich auf der Normalstation in Isolation.