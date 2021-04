Flüchtender Autofahrer fährt in Bad Oeynhausen gegen Streifenwagen

Bad Oeynhausen -

Wegen eines mutmaßlich alkoholisierten Autofahrers wurden Beamte am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr zu einer Tankstelle an die Eidinghausener Straße gerufen. Als die Streife wenig später dort eintraf, verließ der beschriebene Wagen nach Angaben der Polizei das Tankstellengelände und bog kurz danach in die Straße Buschwiese ein.