Landrätin im Homeoffice

Kreis Minden-Lübbecke: Anna Katharina Bölling leidet an Folgen eines Treppensturzes

Lübbecke/Minden (WB/fn) -

Wenn am nächsten Montag, 26. April, der Kreisausschuss zusammenkommt, dann wird Landrätin Anna Katharina Bölling mit Krücken in den Sitzungssaal humpeln. Die Chefin der Kreisverwaltung hat sich bei einem Unfall über Ostern so verletzt, dass sie derzeit kaum Termine persönlich wahrnehmen kann. „Ich bitte alle um Verständnis, die sich wundern, dass ich bei bestimmten Anlässen nicht vor Ort bin“, sagte Bölling.