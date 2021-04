Christian Grote, Geschäftsführer des Adiamo Dance Clubs in Bad Oeynhausen, hat am Mittwoch auf Anfrage bestätigt, einen entsprechenden Antrag bei der für die Genehmigung zuständigen Kreisverwaltung in Minden gestellt zu haben. „Vor etwa zehn Tagen“, wie der 49-Jährige erklärte. Sabine Ohnesorge, Sprecherin der Kreisverwaltung, dazu: „Der Antrag befindet sich in der Prüfung.“ Im Ausschuss für Stadtentwicklung hatte FDP-Fraktionschef Henning Bökamp am Donnerstag der Vorwoche angeregt, über ein ergänzendes Testzentrum im Stadtzentrum nachzudenken (diese Zeitung berichtete exklusiv).