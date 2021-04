Aktive Fälle steigen deutlich an

Die Zahl stieg auf 1304 Fälle, 28 mehr als am Vortag. Der Inzidenzwert lag bei 163,0 (-9,7). Ein 64-Jähriger aus Minden ist verstorben.

Die aktuellen Fallzahlen für die Kommunen:

Bad Oeynhausen 223 (-7)

Espelkamp 127 (+2)

Hille 47 (+1)

Hüllhorst 62 (+1)

Lübbecke 108 (+7)

Minden 376 (+11)

Petershagen 80 (+3)

Porta Westfalica 146 (+7)

Preußisch Oldendorf 55 (+/-0)

Rahden 43 (+1)

Stemwede 37 (+2).

Aus dem stationären Bereich

- An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden und Lübbecke werden 44 Corona-Patienten behandelt, davon neun auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Zwei Personen werden künstlich beatmet.

- Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden insgesamt 15 Patienten versorgt, 14 befinden sich auf der Intensivstation, eine Person wird isoliert auf Normalstation behandelt.

Situation in Pflege-, Betreuungs- und Reha-Einrichtungen

Sieben Einrichtungen sind betroffen, dort sind insgesamt 52 Bewohner und 13 Mitarbeiter infiziert. Es handelt sich dabei sowohl um ungeimpfte als auch geimpfte Menschen. Dazu erklärt die Leiterin des Minden-Lübbecker Gesundheitsamtes Dr. Elke Lustfeld: „Eine Corona-Infektion ist auch nach der Zweitimpfung nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Was wir aber bisher feststellen können, ist, dass die Infektionen dank der Impfungen dann deutlich milder oder sogar gänzlich symptomfrei verlaufen. Dass sich die Situation in den Pflegeeinrichtungen im Vergleich zum Jahresende so entspannt hat, ist vor allem auf die Impfungen zurückzuführen. Unsere Empfehlung an alle Bewohner*innen und Mitarbeitende in den Pflege- und Betreuungseinrichtungen ist deshalb klar, sich bitte auf jeden Fall impfen zu lassen, sofern dies noch nicht geschehen ist.“

Situation in den Kindertageseinrichtungen und Schulen

Es gibt in sechs Einrichtungen bestätigte Corona-Infektionen. Dort sind insgesamt sechs Kinder und drei Bedienstete infiziert.

An 13 betroffenen Schulen im Kreis sind insgesamt 20 Schüler und eine Lehrkraft infiziert.

Hotline für Astrazeneca-Impftermine

Der Kreis Minden-Lübbecke vergibt an Personen über 60 Jahren weiterhin Termine für Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca : Impfwillige können am Freitag, 23. April, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr unter der Nummer 0571/807 10900 einen Termin für eine Impfung im Impzentrum in Hille-Unterlübbe buchen. Eine Impfung erfolgt ausschließlich nach Termin. Nach Informationen dieser Zeitung haben sich am Donnerstag erneut lange Schlangen am Impfzentrum gebildet.

Weitere Informationen

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe meldet, dass im Impfzentrum in Hille-Unterlübbe bis einschließlich Mittwoch, 21. April, 47.421 Personen eine Erstimpfung sowie 11.139 Personen eine Folgeimpfung erhalten haben. In den Arztpraxen haben 10.415 Personen eine Erst- und 60 Personen eine Zweitimpfung erhalten. Hinzu kommen weitere 12.523 Personen im Kreis Minden-Lübbecke, die von einem mobilen Team geimpft wurden. Davon haben bereits 7.955 Personen die Zweitimpfung erhalten.