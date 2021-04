Eberhard Baade, Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Bergkirchen, verabschiedet sich in den Ruhestand

Bad Oeynhausen-Bergkirchen (WB) -

Nach fast vier Jahrzehnten als evangelischer Gemeindepfarrer in Bergkirchen verabschiedet sich Eberhard Baade an diesem Sonntag in den Ruhestand. Im Interview blickt er zurück. Die Fragen stellte Redakteur Claus Brand.