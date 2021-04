Stadt Bad Oeynhausen will Menschenansammlungen im Park dauerhaft untersagen

Bad Oeynhausen -

An Himmelfahrt soll es im Sielpark keine Menschenansammlungen mehr geben. Die Stadt Bad Oeynhausen bereitet eine Allgemeinverfügung vor, die den Alkoholgenuss und das Mitführen von Alkohol im Sielpark am Vatertag untersagt. Grundlage dafür sei in erster Linie das Ordnungsbehördengesetz und nicht die Coronaschutzverordnung.