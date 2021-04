Die aktuellen Fallzahlen für die Kommunen: Bad Oeynhausen 232 (+9), Espelkamp 139 (+12), Hille 50 (+3), Hüllhorst 63 (+1), Lübbecke 116 (+8), Minden 396 (+20), Petershagen 85 (+5), Porta Westfalica 155 (+9), Preußisch Oldendorf 56 (+1), Rahden 47 (+4), Stemwede 37 (+-0).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden und Lübbecke werden 47 Corona-Patienten behandelt, davon elf auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Drei Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden insgesamt 16 Patienten versorgt, 14 befinden sich auf der Intensivstation (alle Patienten in Isolation), zwei Personen befinden sich auf Normalstation (davon eine Person in Isolation).

Die Situation in Pflege-, Betreuungs- und Reha-Einrichtungen: Aktuell sind sieben Einrichtungen im Kreisgebiet betroffen, in denen insgesamt 53 Bewohner und 13 Mitarbeitende positiv getestet sind.

Die Situation in den Schulen: Derzeit sind 26 Schulen betroffen, 35 Schüler und zwei Lehrkräfte sind positiv getestet. In sieben Kindertageseinrichtungen im Kreisgebiet sind überdies sieben Kinder und drei Mitarbeitende positiv getestet. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe meldet, dass im Impfzentrum in Hille-Unterlübbe bis einschließlich Donnerstag, 22. April, 48.840 Personen eine Erstimpfung sowie 11.145 Personen eine Folgeimpfung erhalten haben. In den Arztpraxen haben 11.372 Personen eine Erst- und 61 Personen eine Zweitimpfung erhalten.