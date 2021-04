Neuer Hochbehälter wird von nächster Woche an befüllt

Bad Oeynhausen/Löhne/Hüllhorst/Hille (WB) -

Von Malte Samtenschnieder

Die Inbetriebnahme des neuen Hochbehälters des Wasserbeschaffungsverbandes (WBV) Am Wiehen in Bergkirchen steht unmittelbar bevor. „Wir werden in der nächsten Woche mit der Befüllung beginnen“, sagte Stefan Wiese, technischer Betriebsleiter, am Freitag auf Anfrage.