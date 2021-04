Der Kreis hatte die Maskenpflicht für die Fußgängerzonen in Bad Oeynhausen, Minden und Lübbecke am 28. März angeordnet, weil die Inzidenz in den genannten Städten zu diesem Zeitpunkt über 200 lag. Die Maßnahme war Bestandteil eines Paketes, das es den Menschen im Mühlenkreis ermöglichen sollte, trotz Inzidenz über 100 die Shopping-Variante Click & Meet mit negativem Schnelltest zu nutzen.