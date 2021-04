Bei aktuell 34 Neuinfektionen gibt es nun 1406 (+15) akute Fälle . Ein weiterer Todesfall – ein 78-jähriger Bad Oeynhausener – ist dazugekommen, so dass nun 250 Menschen mit und an Covid-19 verstorben sind.

Die akuten Fälle in den Städten und Gemeinden:

Bad Oeynhausen 230 (-7),

Espelkamp 130 (-3),

Hille 46 (-2), Hüllhorst 67 (-2),

Lübbecke 134 (+1),

Minden 411 (+3),

Petershagen 94 (+1),

Porta Westfalica 156 (-4),

Preußisch Oldendorf 54 (-2),

Rahden 46 (+-0),

Stemwede 38 (+-0).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken werden 39 Corona-Patienten behandelt, davon elf auf der Intensivstation, vier davon werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen, werden 17 Patienten versorgt, 16 auf der Intensivstation.

Ausbruchsgeschehen in Heimen und Schulen

Die Situation in Pflege-, Betreuungs- und Reha-Einrichtungen: Aktuell sind fünf Einrichtungen im Kreisgebiet betroffen, in denen insgesamt 49 Bewohner und 14 Mitarbeitende positiv getestet sind.

An 27 heimischen sind 41 Schüler und drei Lehrkräfte positiv getestet worden. In neun Kitas im Kreisgebiet sind neun Kinder und drei Mitarbeitende positiv getestet.

Zahlen von der Impfkampagne

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe meldet, dass im Impfzentrum in Hille-Unterlübbe bis einschließlich 25. April 53.420 Personen eine Erstimpfung sowie 11.740 Personen eine Folgeimpfung erhalten haben. In den Arztpraxen haben 11.840 Personen eine Erst- und 67 Personen eine Zweitimpfung erhalten. Hinzu kommen weitere 12.523 Personen in Minden-Lübbecke, die von einem mobilen Team geimpft wurden (davon haben bereits 7.981 Personen die Zweitimpfung erhalten).