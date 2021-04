Bad Oeynhausen/Bielefeld (WB) -

14 Hausdurchsuchungen in NRW und Niedersachsen hat die Polizei Bielefeld am Freitag und Samstag in Zusammenarbeit mit weiteren Polizeidienststellen aus beiden Bundesländern durchgeführt. Auch zwei Objekte in Rehme und Eidinghausen waren betroffen.