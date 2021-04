Denn nun können sich die Unterrichtsformen fast automatisch ändern, wenn das Corona-Infektionsgeschehen einen bestimmten Wert bei den Neuinfektionen pro Woche erreicht: Wechselunterricht ist bis zu einer Inzidenz von 165 im Kreisgebiet möglich, liegt der Wert an drei Tagen in Folge darüber, ist ab dem übernächsten Tag nur noch Distanzunterricht möglich. Dies müsste vom Land festgestellt werden. Wie gehen die weiterführenden Schulen in Lübbecke damit um? Ob es tatsächlich ein Hin und Her geben wird, hält die Kreisverwaltung für spekulativ. „In der Vergangenheit ist es unseren Bürgerinnen und Bürgern wiederholt gelungen, die Zahl der Neuinfektionen und damit den Inzidenzwert deutlich zu senken“, sagt Kreissprecher Florian Hemann. „Für uns alle wäre es schön, wenn es uns gemeinsam gelingen würde, mit den jeweils geltenden Maßnahmen und vor allem mit umsichtigem Verhalten aller die Zahlen möglichst rasch erneut zu senken.“ Wittekind-Gymnasium Nichtsdestotrotz muss in den Schulen geplant werden.