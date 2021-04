Von der Schiene in den Sattel

„Ich freue mich, dass wir mit diesem Projekt ein weiteres Mosaiksteinchen zum Ausbau der Radinfrastruktur in Bad Oeynhausen beitragen können“, sagte Lars Bökenkröger. Neben dem Bau des Fahrradparkhauses seien Radwege ausgebaut und eine Brücke geplant worden. Es passiere derzeit viel zum Thema „Radfahren“ in Bad Oeynhausen. Der Bau des Fahrradparkhauses am Nordbahnhof habe die Funktion, eine Verbindung zwischen der Anreise per Bahn und der Weiterfahrt per Fahrrad herzustellen. So sei es möglich, zwei umweltfreundliche Verkehrsarten miteinander zu kombinieren. Statt eines Spatens nahm Lars Bökenkröger eine Spraydose zur Hand, mit der er mit Hilfe einer Sonde Abmessungen auf dem Boden markieren konnte. Zunächst stehen Erdarbeiten an.