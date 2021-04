Die akuten Fälle in den Kommunen:

Bad Oeynhausen 215 (-15),

Espelkamp 126 (-4),

Hille 46 (+-0),

Hüllhorst 62 (-5),

Lübbecke 131 (-3),

Minden 405 (-6),

Petershagen 98 (+4),

Porta Westfalica 154 (-2),

Preußisch Oldendorf 51 (-3),

Rahden 45 (-1),

Stemwede 36 (-2).

Im Johannes-Wesling-Klinikum in Minden werden 33 Corona-Patienten behandelt, davon elf auf der Intensivstation. Drei Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden 17 Patienten versorgt, 16 befinden sich auf der Intensivstation (alle in Isolation), eine Person ist auf der Normalstation.

An 29 Schulen sind 45 Schüler und drei Lehrkräfte positiv getestet worden. In neun Kitas im Kreisgebiet sind neun Kinder und drei Mitarbeitende positiv getestet.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe meldet, dass im Impfzentrum in Hille-Unterlübbe bis einschließlich 26. April 54.450 Personen eine Erstimpfung sowie 12.004 Personen eine Folgeimpfung erhalten haben. In den Arztpraxen haben 12.488 Personen eine Erst- und 200 Personen eine Zweitimpfung erhalten. Hinzu kommen weitere 12.568 Personen in Minden-Lübbecke, die von einem mobilen Team geimpft wurden (davon haben bereits 7985 Personen die Zweitimpfung erhalten).

Das Impfzentrum in Hille hat weiterhin Restbestände an Astrazeneca-Impfstoff übrig (verbliebener Impfstoff, der für die Erstimpfung vorgesehen war), dieser wird kurzfristig für Menschen, die älter als 60 Jahre sind, zur Verfügung gestellt. Impfwillige können unter der Telefon-Hotline: 0571/80710900 (in der Zeit von 9 bis 17 Uhr) einen Impftermin buchen. Eine Impfung erfolgt ausschließlich nach Termin. Der Kreis weist darauf hin, dass die Hotline ausschließlich für Terminbuchungen und nicht für allgemeine Fragen rund um das Thema Impfen zur Verfügung steht.