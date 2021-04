Netzwerkarbeit, auch für ein besseres Radwegenetz

So zum Beispiel am geplanten Radschnellweg RS3 entlang der Mindener Straße und der Kanalstraße. Wie könnte hier eine optimale Anbindung von nahen Unternehmen samt optimaler Kreuzungspunkte von Verkehr und Radweg aussehen? „Wie kommt der Lkw zu mir?“, nennt er eine wichtige Frage von Firmenchefs in diesem Zusammenhang. Dinge zu optimieren, dafür Ideen zu entwickeln und in Konzepte zu fassen, wird dabei ein neuer Schwerpunkt für den ausgebildeten Geografen sein. Zu wenige Querungspunkte über die Mindener Straße gebe es noch, um ein Radwegenetz aus allen Himmelsrichtungen effizient in die Innenstadt zu führen. Dabei gehe es auch darum, „das, was wir haben, zukunftsfähig zu machen“, wie Flohre mit Jan-Martin Müller (Bereichsleiter Infrastrukturmanagement) auch mit Blick auf den Else-Werre- und den Weser-Radweg betont.