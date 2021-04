Inzidenzwert liegt nun bei 143,7

Derzeit gibt es 1367 aktive Fälle im Mühlenkreis, zwei weniger als am Vortag .

Die Zahlen der aktiven Fälle:

Bad Oeynhausen 205 (-10),

Espelkamp 120 (-6),

Hille 52 (+6),

Hüllhorst 63 (+1),

Lübbecke 133 (+2),

Minden 425 (+20),

Petershagen 101 (+3),

Porta Westfalica 145 (-9),

Preußisch Oldendorf 43 (-8),

Rahden 44 (-1),

Stemwede 36 (+-0).

Im Johannes-Wesling-Klinikum in Minden werden 31 Corona-Patienten behandelt, davon elf auf der Intensivstation. Drei Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen werden 18 Patienten versorgt, 17 befinden sich auf der Intensivstation.

31 Schulen sind von der Corona-Pandemie betroffen, 49 Schüler und drei Lehrkräfte sind positiv getestet. In zehn Kindertageseinrichtungen sind zehn Kinder und drei Mitarbeiter positiv getestet.

Impfzahlen

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe meldet, dass im Impfzentrum in Hille-Unterlübbe bis einschließlich 27. April 55.399 Personen eine Erstimpfung sowie 12.208 Personen eine Folgeimpfung erhalten haben. In den Arztpraxen haben 14.145 Personen eine Erst- und 294 Personen eine Zweitimpfung erhalten. Hinzu kommen weitere 12.568 Personen in Minden-Lübbecke, die von einem mobilen Team geimpft wurden (davon haben bereits 7.985 Personen die Zweitimpfung erhalten).

Schnelltest-Ergebnisse

Im Kreisgebiet sind in der Woche vom 19. bis 25. April 20.475 Schnell-Testungen vorgenommen worden, darunter 94 positive Befunde.

Hinweise zu den Impfterminen

Termine für die Zweitimpfung im Impfzentrum können nur in Ausnahmefällen umgebucht werden, teilt die Kreisverwaltung mit. Bereits verbindlich gebuchte Termine für die Zweitimpfung im Impfzentrum können nicht verschoben werden. Es wird um Verständnis gebeten, dass nur in dringenden Fällen eine Terminumbuchung möglich ist. Wer den zweiten Impftermin im Impfzentrum nicht wahrnimmt, sollte sich über die Hausärztin bzw. den Hausarzt um einen neuen Impftermin bemühen.

Je mehr Menschen auf unterschiedlichen Wegen die Berechtigung und die dazugehörige Möglichkeit haben, einen Impftermin zu buchen, desto häufiger kommt es vor, dass Menschen nicht zu ihren Impfterminen erscheinen . Diese sogenannten No-Show-Termine sind nicht selten darauf zurückzuführen, dass Menschen über mehrere Plattformen einen Impftermin buchen und, wenn sie auf einer der Plattformen eine Zusage erhalten haben, die anderen gebuchten Termine dann nicht absagen. Ein Beispiel wäre die Seniorin, die über die Kassenärztliche Vereinigung ihren Impftermin gebucht hat und sich dann kurzfristig, wenn etwa ein Termin frei wird, in der Praxis ihres Hausarztes impfen lässt. Der Kreis Minden-Lübbecke bittet deshalb darum, nicht mehr notwendige Termine zur Impfung im jeweiligen Portal zu stornieren, um keine Termine zu blockieren.