Bad Oeynhausen soll aufblühen

In Bad Oeynhausens Stadtbild gibt es bereits viele auch optisch ansprechende Flächen zum Schutz der Insekten. Auch Landwirt Alexander Ott bewirtschaftet ein Feld in Eidinghausen, an welchem nun ein Blühstreifen eingesät wurde. „Auf dem Feld werden demnächst Kartoffeln angepflanzt. Ein Streifen von mindestens 100 Quadratmetern ist für einen Blühstreifen angedacht“, sagte Thomas Dippert. Er ist Vorstandsmitglied vom BUND. Viele Blumenwiesen entlang von Hauptstraßen, wie sie die Stadtwerke jährlich anlegen und pflegen, die Blühstreifen der Landwirtschaft oder Blühwiesen in Privatgärten sind eine schöne Kombination, um den Insektenschutz und die Artenvielfalt voranzutreiben. Josef Brinker von der Stadtentwicklung und zuständig für den Naturschutz und öffentlichen Grünbau, gab einen Einblick in die Arbeit der Stadt. „Seit 30 Jahren betreiben wir Artenpflege. Das Artenspektrum ist breiter geworden, und auch die Fauna ist umfangreicher.