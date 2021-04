Von Bibern und Bienenfressern

Bilder der brütenden Bienenfresser gibt es aber am Dienstag, 27. April, zu sehen: Dann läuft der neueste Film des Ehepaares, beides studierte Biologen, unter dem Titel „Der Wilde Norden – Das Mindener Land“ um 20.15 Uhr im WDR (und anschließend zwölf Monate lang in der WDR-Mediathek). Über einen Zeitraum von zwei Jahren entstanden die Aufnahmen. Vorwiegend im Frühjahr, denn dann seien viele Tiere aktiv, bevor die Sommerruhe einsetze, so Ralph Schieke, der sein Berufsleben mit einem WESTFALEN-BLATT-Volontariat begann, während seine Frau bei einem Zeitschriftenverlag in Süddeutschland ausgebildet wurde. 2003 fingen beide an, zunächst Vier-Minuten-Beiträge für den NDR zu drehen. Seit 2008 produzieren sie Filme für die renommierte NDR-Reihe „Expeditionen ins Tierreich“.