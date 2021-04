Renovierung läuft seit Dezember

Auch wenn sich an den Rahmenfakten nichts geändert habe, dass alle Bereiche des Thermenkomplexes – Schwimmbad, Sauna-Landschaft und BHC – eng mitein­ander verzahnt seien und daher, wie in der Vergangenheit mehrfach von Thermen-Seite betont, im Prinzip nur gemeinsam wiedereröffnet werden könnten, zeichnet sich hier nun eine Veränderung ab. Mit Blick auf die Vernetzung der einzelnen Teile hatte Nolte in der Vergangenheit beispielsweise auf die Lüftungsanlage und auch die Rezeption verwiesen. Wie viel die in den Niederlanden ansässige International Wellness Resorts (IWR) als Eigentümer in die Aufwertung des BHC investiert, diese Zahl bezifferte Nolte nicht. Mit einer veränderten und vor allem übersichtlicheren Tarifstruktur für den BHC soll der Neustart gelingen, führte Nolte weiter aus.