Als einzige Regionen in NRW verlangen die Kreise Minden-Lübbecke (Inzidenz 157) und Lippe (154) in Absprache mit dem NRW-Gesundheitsministerium negative Corona-Tests von Leuten, die Kirchen, Synagogen oder Moscheen besuchen. Während in Lippe Selbsttests akzeptiert werden, die 48 Stunden alt sein dürfen, gelten in Minden-Lübbecke nur Bescheinigungen von einer anerkannten Stelle, die nicht älter als 24 Stunden sind. Die Tests sollen von den Gemeinden kon­trolliert werden. Zu den Klägern gehören Gemeinden aus Rahden, Espelkamp, Lübbecke, Hüllhorst, Preußisch Oldendorf, Porta Westfalica, Minden und Petershagen.