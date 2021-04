Viel Raum für Interpretation

Bad Oeynhausen -

Von Lydia Böhne

Hier ein kleiner Zettel, da ein Memo auf dem Handy – wenn die Inspiration sie im Alltag überkommt, heißt es für Vivien Marie Rudek, schnell zu sein und die Gedanken in dem Moment festzuhalten. In den vergangenen zehn Jahren haben sich so 200 Gedichte, Reime und Zitate im Fundus der 26-Jährigen angesammelt. Damit ihre Lyrik nicht in Vergessenheit geraten, hat die Autorin sie in mühevoller Kleinarbeit zusammengetragen und als kollektiven Gedichtband unter dem Titel „Dort spiegelt sich ein Licht“ als Book on Demand herausgebracht.