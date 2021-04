Die Beamten hatten sich die frühen Abendstunden von 18 Uhr an für die Überprüfungen ausgesucht. Am Dienstag stellten sie drei Motorräder fest, bei denen die Betriebserlaubnis infolge von technischen Änderungen erloschen war. Einer der Fahrer war ein Mann (50) aus Bad Oeynhausen. Er hatte an seiner Harley-Davidson eine nicht zulässige Abgas- und Luftfilteranlage montiert, die zu laut war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, sodass die Maschine mit einem Anhänger abgeholt werden musste.

Am Folgetag wurden vier weitere Motorräder überprüft, bei denen ebenfalls Umbauten nicht zulässig waren. Dies hatte das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge. So traf es unter anderem erneut einen Harley-Davidson-Fahrer (62). Er hatte an seinem Motorrad eine Abgasanlage montiert, die nur für die USA eine Zulassung besaß. Auch in diesem Fall endete die Fahrt am Kontrollort. Insgesamt wurden an beiden Tagen 15 Kräder überprüft.