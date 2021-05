Schwerer Bagger ungesichert

Polizei kontrolliert an der Europaschule in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen -

Bei Kontrollen am Freitagmorgen haben Beamte des Verkehrsdienstes in der Nähe der Europaschule mehrere Verstöße festgestellt. So stoppten die Einsatzkräfte bei dem gut zweistündigen Einsatz an der Ecke In der Wiehwisch/Im Leingarten gegen 7.30 Uhr einen Lastwagen, auf dessen offener Ladefläche sich ein fünf Tonnen schwerer Bagger ohne jegliche Absicherung befand.