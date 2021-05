Lübbecke/Minden (WB) -

Der Inzidenzwert hat sich im Kreis Minden-Lübbecke kaum verändert. Lag er am Montag bei 140,1, so meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW am Dienstag einen Wert von 140,5. 37 Neuinfektionen wurden registriert. Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 1636.