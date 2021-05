Corona gibt weiterhin den Ton an

„Aktuell ist für Erwachsene kein Präsenzunterricht erlaubt. Außerdem ruhen unsere Kooperationen mit Kindergärten“, erläutert Beate von Rüdiger. Was das Alter der Schüler oder auch mögliche Ensemblegrößen anbelangt, die in Präsenz unterrichtet werden dürfen, gebe es ständig neue Vorschriften. Wichtiger Leitfaden ist laut Beate von Rüdiger die Coronaschutzverordnung des Landes NRW. Aber auch der Kreis habe ein Wörtchen mitzureden. „Das haben wir ja vor den Osterferien gesehen, als die allgemeinbildenden Schulen in Minden-Lübbecke auf Distanzunterricht umstellen mussten“, sagt die Musikschulchefin. Reichlich Online-Erfahrung konnte das Kollegium der Musikschule zuletzt zwischen Mitte Dezember und Anfang März sammeln. „Mit WhatsApp, Zoom und Co. ist zwar viel möglich. Oft ist aber die Videoqualität sehr gewöhnungsbedürftig“, betont Beate von Rüdiger.