Mit der Entgeltordnung und damit der Benutzungsgebühr für die Toiletten, die schon in Betrieb sind, hat sich am Mittwoch der Hauptausschuss in Vertretung des Stadtrates befasst und dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Tarif bei einer Nein-Stimme von Thomas Heilig (Unabhängige Wähler) zugestimmt.