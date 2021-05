B 61 in Dehme: Ende Mai geht es los

Im Gespräch mit dieser Zeitung hat Sven Johanning, Sprecher der Regionalniederlassung, auf die Straßenbautätigkeit bis Jahresende vorausgeschaut. Zudem gibt er einen ersten Ausblick auf im nächsten Jahr anstehende Projekte. Bundesstraße 61 in Dehme Der Zustand sei entsprechend mit Schlaglöchern und Unebenheiten. Von Ende Mai an soll die Bundesstraße 61 auf einer Länge von etwa 2,3 Kilometern zwischen dem Ortsausgang Dehme und Porta Westfalica -Barkhausen (etwa in Höhe des Drachenfliegerplatzes) saniert werden. In Schuss gebracht werden sowohl die Straße als auch der dort verlaufende asphaltierte Radweg. Rund 925.000 Euro sind dafür kalkuliert. Sven Johanning: „Der Baubeginn ist für Ende Mai geplant, eventuell etwas später.“ Das hänge davon ab, ob derzeit in Porta Westfalica-Hausberge an der B 482 laufende Arbeiten rechtzeitig abgeschlossen werden können. Denn diese Straße sei für die Umleitung vorgesehen. Sie verläuft laut Johanning ausgeschildert von Barkhausen aus über die B 482 nach Holtrup, über Vlotho und die Vlothoer Straße nach Bad Oeynhausen. Den Ablauf der auf etwa acht Wochen ausgelegten Maßnahme beschreibt er so: „In den ersten vier Wochen geht es um den Geh- und Radweg.