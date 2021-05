Lübbecke/Minden (WB) -

Wenn es so weiter geht, ist der Wocheninzidenzwert im Kreis Minden-Lübbecke in Kürze wieder zweistellig. Die Zahl ging von 105,7 am Sonntag auf 100,5 am Montag zurück. Das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen meldete 25 neue Fälle. Aktuell sind es 1499.