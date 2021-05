Es geht gut voran

„Wie geplant können wir zu den Sommerferien 2022 den Neubaukörper beziehen“, erklärte Freymuth. Bis spätestens Ende 2022 seien auch die Container als Raumersatz zurückgebaut und das Altgebäude abgerissen. Als neuer Schulhof werde dieses Areal dann den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen. Auch die Rue de Fismes werde im Zuge der Arbeiten bis an die Hecke des alten Friedhofs in östliche Richtung verlegt. „Keine großen Ausreißer“ habe es zudem coronabedingt bei den Ausschreibungen gegeben, bekräftigte Freymuth. Im Haushalt „haben wir das vorsorglich eingeplant“, erklärte er. So sei der veranschlagte Betrag für das Projekt von 20 Millionen Euro aktuell um zwei auf nun 22 Millionen Euro angewachsen.