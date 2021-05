Sanierungsplan mit 68 Wohnungen

Anfang 2021 haben Sie erklärt: „Wir haben seit 20 Jahren nicht gebaut.“ Wann wird sich daran etwas ändern? Dr. Alcay Kamis: Das müssen wir perspektivisch betrachten. Es macht keinen Sinn, hier eine Bauchentscheidung aus Aktionismus zu treffen. Es bedarf einer vernünftigen Analyse. Unser Kerngeschäft ist die Bestandsbewirtschaftung. Da geht es derzeit um die Fragen: Welche Zuschnitte haben wir bei den Wohnungen? Welche Baujahre? Welche künftigen Aktivitäten sind erforderlich, um den Wohnraum nach Stand der Technik herzurichten? Dann kann man im nächsten Schritt ableiten, ob es Bedarf im Bereich Neubau gibt. Wenn ja, ist das eine Perspektive. Aktuell gibt es keinen Beschluss dazu. Insofern ist eine Prognose schwer. Ich bin dazu in gutem Austausch mit dem Aufsichtsrat und dem Bürgermeister. Einen Neubau muss man gut begründen. Das setzt eine vorherige gute Analyse des Bedarfs voraus. Wir brauchen generell einen strategischen Fahrplan. Wie ist in dem Zusammenhang das Bauprojekt Memeler Straße 12 zu sehen? Kamis: Dort entstehen neun neue Wohnungen, im frei finanzierten Wohnungsbau. Dort gab es einen Brand in einer Dachgeschosswohnung. In der Folge wurde das Gebäude abgerissen und entsteht neu. Welche Rolle spielt die Entwicklung rund um das Bürgerhaus Rehme für die SGH?