Das hat diese Zeitung auf Anfrage erfahren. Winkelmann will sich – wie schon bisher – besonders für die Belange und Probleme des ländlichen Raums einsetzen, erläuterte sie. „Vor fünf Jahren habe ich gesagt, dass ich dabei sein möchte, wenn es die CDU in Nordrhein-Westfalen nach Jahren des rot-grünen Stillstandes besser macht und habe meinen Hut in den Ring geworfen, die Nachfolge von Friedhelm Ortgies im Wahlkreis 88 (Altkreis Lübbecke plus Hille und Petershagen) anzutreten.