Und ergänzte: „Den Verlauf der Pandemie und auch die Auswirkungen konnte sich zu diesem Zeitpunkt wohl noch keiner wirklich ausmalen. Doch auch wenn sich vieles verändert hat – die Feuerwehr Hüllhorst war und ist uneingeschränkt einsatzbereit.“ In seiner Rede griff er den Großbrand einer Fabrikhalle im Gewerbegebiet Schnathorst auf, an dem an Christi Himmelfahrt ein Millionenschaden entstand. „Er zeigte, wie schnell ein ruhiger Tag in einer großen Herausforderung enden kann. Mit unglaublichem Einsatz mussten alle Beteiligten insbesondere in der Anfangsphase alles geben, um die Nachbargebäude zu halten. Es war kurz vor knapp, wie man auch im Nachhinein am Gebäude der Firma TA In­struments sehen konnte.“ Was das wirklich bedeute, könne man sich schwer vorstellen – dort in der Hitzestrahlung zu stehen und unter Zeitdruck lange Leitungen zu verlegen oder in kürzester Zeit, ohne alle Fakten zu kennen, Entscheidungen zu treffen, sei alles andere als einfach. Ein glimpflich verlaufener Schwelbrand im Wiehengebirge hätte zu einem großen Waldbrand werden können. Foto: Feuerwehr Hüllhorst „Im Einsatz wird zusammengearbeitet und Persönliches hinten angestellt. Es ist egal, welche Einheit was macht oder ob man zu einer anderen Einheit abgeordnet wurde“, betonte Mehnert. Diese Leistungsbereitschaft und diese Gemeinschaft seien etwas Besonderes.