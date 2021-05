Der Kreisausschuss berät Montag (31. Mai, 16 Uhr, Kreishaus Minden) nicht nur über die aktuelle Situation im kommunal getragenen Klinikkonzern. Es geht auch darum, ein externes Gutachten über die Entwicklungsperspektiven der MKK einzuholen. Solch ein Gutachten hält der MKK-Verwaltungsrat für notwendig und hat es in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Hintergrund sind zunächst die Neubaupläne am Standort Bad Oeynhausen. Bevor es für ein solch großes Projekt (Investitionsvolumen 280 Millionen Euro) Fördermittel vom Land geben könne, müssten Strukturveränderungen der Krankenhäuser im Kreisgebiet auf den Weg gebracht werden, so das NRW-Gesundheitsministerium.