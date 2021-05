Auch die Volksbank Schnathorst ist als Ausrichter eines Online-Events beim zweiten „Wegfrei eCup NRW“ mit von der Partie.

Insgesamt finden landesweit mehr als 90 Qualifikationsturniere statt, in denen die Finalteilnehmer ausgespielt werden. Weit mehr als 10.000 Hobby-Gamer haben die Möglichkeit, am Turnier teilzunehmen und sich um die Nachfolge von Vorjahressieger Jan-Luca Bass alias Bassinho1998 zu bewerben.

Dabei geht es nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern auch um Preise, die ihren Reiz haben. So bekommen die ersten drei Plätze der Auswahlrunde PSN-Guthaben im Wert von 100 Euro, 40 Euro und 20 Euro gutgeschrieben. Der Sieger tritt außerdem beim NRW-Finale am 10. Juli an.

Schnell sein bei der Anmeldung

Dort geht es dann zwischen den besten FIFA- Spielern in Nordrhein-Westfalen um Preisgelder im Gesamtwert von 2500 Euro: Der Sieger darf 1500 Euro mit nach Hause nehmen, der Zweitplatzierte 700 Euro und für den dritten Platz gibt es immer noch 300 Euro.

Das Auswahlturnier der Volksbank Schnathorst wird am Montag, 7. Juni, ausgetragen. Los geht es um 19 Uhr. Für das Turnier anmelden können sich Fifa-Spieler aus der Region ab 16 Jahren, die Lust haben, sich im Wettkampf an der Konsole zu messen. 128 Startplätze sind zu vergeben – es heißt also schnell sein.

Der Turniermodus und die Regeln sollten den meisten Spielern bekannt sein. Jeder Teilnehmer tritt als Einzelspieler an und es herrscht freie Teamwahl (Mannschaftstyp 90 GES). Kontinuierlicher Einsatz lohnt sich, denn gespielt wird im K.o.-System.

Professionelle E-Sport-Kommentatoren

Übertragen wird das Online-Event auf dem Twitch-Kanal https://twitch.tv/vr_esports1 mit professionellen E-Sport-Kommentatoren, die live auf die Bildschirme der Teilnehmer schalten und das Gameplay der Spieler für die Zuschauer analysieren. Familie und Freunde sind dazu eingeladen, im Stream die Daumen zu drücken.

Alle Informationen zum Turnier und das Anmeldeformular gibt es online auf https://www.vb-schnathorst.de/esports.