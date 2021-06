„Unser Fußballherz“ heißt sie, und das dazugehörige Video feiert am Freitag um 16 Uhr Premiere bei Youtube. Ein Lehrer hat die Idee Die Idee kommt von Michael Backs. Der 38-Jährige ist Lehrer an einer Schule in Minden, 20 Jahre war er in Lübbecke im Tischtennis aktiv, als Spieler und als Trainer. Und seine Beziehung zum Fußball? „Ich bin Riesenfan“, sagt Backs schmunzelnd im Gespräch mit dieser Zeitung. Er habe sich schon vor längerer Zeit überlegt, eine „Fußball-Hymne aus dem Mühlenkreis“ zu veröffentlichen. „Mir fehlten anfangs aber die nötigen Kontakte.“ Das hat sich inzwischen geändert. Mit dem selbst geschriebenen Text ging Backs zu Thomas Bierling.