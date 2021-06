Endlich wieder Showtime

Ritterturnier auf der Wiese am Blasheimer Markt bis einschließlich diesen Sonntag – am 4. Juni ist Familientag

Lübbecke-Blasheim -

Mit dem ersten Ritterturnier in diesem Jahr startet das Familienunternehmen Kaiser auf der Wiese am Blasheimer Markt in die Saison. Noch bis Sonntag, 6. Juni, können Besucher bei dem Spektakel dabei sein. Kartenreservierungen sind telefonisch und online möglich. Am Freitag, 4. Juni, ist Familientag. Beginn ist jeweils um 16 Uhr, am Sonntag bereits um 14 Uhr.