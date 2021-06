Die aktiven Fälle in den einzelnen Kommunen: Bad Oeynhausen 26 (-1), Espelkamp 53 (-3), Hille 12 (-1), Hüllhorst 3(+-0), Lübbecke 38 (+-0), Minden 80 (-5), Petershagen 13 (+-0), Porta Westfalica 13 (+-0), Preußisch Oldendorf 11 (+-0), Rahden 12 (+-0), Stemwede 9 (+-0).

Auf der Isolierstation des Johannes-Wesling-Klinikums in Minden werden vier Covid -Patienten behandelt. Auf der Intensivstation muss kein Covid -Patient behandelt werden. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden insgesamt elf Patienten versorgt. Davon befinden sich alle auf der Intensivstation.

Die Situation in den Schulen und Kindertageseinrichtungen: Es gibt im Kreisgebiet verteilt auf fünf Schulen insgesamt sechs infizierte Schüler. Außerdem sind zwei Kindertageseinrichtungen betroffen, dort sind insgesamt drei Kinder infiziert. Im Hinblick auf den Wegfall der Priorisierung bei den Corona-Schutzimpfungen am Montag, 7. Juni, teilt der Kreis mit: Auch wenn damit alle Menschen berechtigt seien, würden Impfungen im Impfzentrum des Kreises Minden-Lübbecke in Hille-Unterlübbe weiterhin nur nach vorheriger Terminbuchung erfolgen. Menschen ohne Termin könnten keine Impfung erhalten.

Momentan sei es zudem nicht möglich, weitere Terminfenster freizuschalten, weil den Impfzentren nicht die entsprechenden Mengen Impfstoff zur Verfügung stünden und die vorhandenen Dosen derzeit ausschließlich für Zweitimpfungen verwendet werden könnten. Sobald der Kreis wieder mehr Impfstoff habe und Terminbuchungen möglich seien, werde darüber informiert.