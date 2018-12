Von Andreas Kokemoor

Espelkamp (WB). Der erste Schneefall am Sonntag hat dem Espelkamper Lichterglanz zum Abschluss optisch das sprichwörtliche »Sahnehäubchen« beschert. Doch an allen vier Tagen wusste der Weihnachtsmarkt auf dem Anger wieder mit schönem Ambiente zu überzeugen.

Ohne Ehrenamt wäre der Lichterglanz, wie viele vergleichbare Veranstaltungen im Altkreis, nicht möglich. Das zeigte sich zum Beispiel am Stand der Freien Evangelischen Bibelgemeinde von der General-Bishop-Straße. 60 Helfer unter Leitung von Viktor Regehr waren pro Tag im Einsatz und bereiteten insgesamt etwa 800 Kilogramm Schaschlik zu. »Einen Tag vor dem Lichterglanz-Auftakt haben die Arbeiten begonnen«, erklärte Regehr.

Schweine- und Putenfleisch wurde in einer speziellen Marinade eingelegt, deren Rezept er natürlich nicht verraten wollte. Die Waffeln der FEBG, über offenem Feuer in der gusseisernen Form gebacken, waren ebenfalls gefragt. Der Stand war aber kein Selbstzweck: Der Erlös soll einem Schulprojekt in Simbabwe zukommen. Damit sollen den Kindern dort der Schulbesuch ermöglicht und Unterrichtsmaterialien und Schuluniformen finanziert werden.

Espelkamper Lichterglanz Fotostrecke

Foto: Andreas Kokemoor

Zum zweiten Mal steuerte Lars Korten mit seinem Food-Truck kulinarische Spezialitäten zum Markt. Während es bei ihm Gyros vom Spieß gab, waren Erwin, Marianne und Helene Gossen mit Stephan Giesbrecht wieder mit Fisch vertreten. Mit dem Erlös von Fischbrötchen und selbstgeräucherten Forellen, die sie immer nur beim Lichterglanz anbieten, unterstützen sie alljährlich ein Hilfsprojekt in Paraguay, wo deutsche Krankenschwestern einen Indianerstamm medizinisch versorgen.

Geheimtipp Winzer-Glühwein

Skandinavisch ging es an der Hütte des Söderblom-Gymnasiums zu. Dort erwartete die Besucher der schwedische Glühwein »Glögg«. Heiß begehrt waren auch die pikanten Crêpes, die anstatt mit Zucker oder Schokocreme mit Schinken und Käse angerichtet wurden. Auch Eltern und Schüler des Gymnasiums hatten allerlei Gebackenes und Gebasteltes zu bieten. Eine süße Geschenkidee für Menschen mit Humor waren die gebrannten Mandeln im Schokoladenmantel. Sie wurden unter dem Namen »Rentierkacke« angeboten.

Ein Geheimtipp war der Stand von Birgit Korejtek, die echten Winzer-Glühwein anbot. »Der kommt aus der Pfalz von einem Weingut und wird von einem Winzer abgefüllt«, erklärte sie. Die Spezialität sei also kein Industrieprodukt.

Schon seit 36 Jahren beim Lichterglanz dabei ist Familie Stumph. Schon mehrere Generationen von Espelkamper Weihnachtsmarkt-Besuchern haben ihre Heißgetränke genossen. »Der damalige Vorsitzende des Gewerbevereins Espelkamp, Jürgen Heidebrecht, suchte Unterstützer für den ›Lichterglanz‹. Wir haben uns beworben und sind seitdem dabei«, erklärte Marianne Stumph. Besonders beliebt sei ihr selbstgemachter Eierpunsch. Damals habe die Familie eine einzige Bedingung gestellt, damit sie teilnimmt: Sie wollte die Hütte behalten. Also hätten sie diese abgekauft. »Im Sommer steht sie bei uns im Garten als Gartenhäuschen«, sagt Marianne Stumph.

Verlosung eines Autos

Wer es wollig weich und warm wollte, fand bei Marlies und Ines Kamradt bestimmt das Passende: Handpuppen, Stulpen, Puschen und Schals, alles selbst gestrickt, lagen auf dem Tresen. Etwas enttäuscht waren zahlreiche Besucher am Freitagabend als sie erfuhren, dass der Auftritt des interkulturellen Chors der Musikschule nicht stattfand.

Der verkaufsoffene Sonntag lockte viele Besucher in die Geschäfte. Den größten Besucherandrang erlebte der Tag aber wie gewohnt gegen 18 Uhr. Denn dann wurden die Lose der Weihnachtsmarkt-Tombola auf der großen Bühne am Brunnen gezogen. Der Hauptgewinn – ein Fiat Panda vom Autohaus Tysper im Wert von 12.000 Euro – geht an die Losnummer 9551 (ohne Gewähr).