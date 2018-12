Von Jan Lücking

Vor einer monumentalen Schlosskulisse präsentierten die Tänzerinnen und Tänzer eine beeindruckende tänzerische Leistung in prachtvollen Kostümen. Mit Eleganz und Körperbeherrschung beeindruckten sie das Publikum. Ob als Solisten, als Paar oder in großer Formation – die tänzerischen Darbietungen samt Choreografie überzeugten.

Feierliche Taufe

Die Handlung des klassischen Balletts »Dornröschen« basiert in weiten Teilen auf dem bekannten Märchen der Gebrüder Grimm. Alles beginnt mit der feierlichen Taufe von »Dornröschen« Aurora, der Tochter des Königspaares, das viele Jahre sehnlichst auf Nachwuchs wartete. Aurora wird von der bösen Fee Carabosse verflucht, weil die vom Königspaar keine Einladung zur Taufe bekommen hat. An ihrem 16. Geburtstag soll Aurora sich an einer Spindel stechen und sterben. Doch die gute Fliederfee kann den Fluch mit ihren magischen Kräften zumindest abmildern. Aurora soll bei einer Verletzung nicht sterben, sondern lediglich in einen 100 Jahre dauernden Schlaf fallen. An Auroras 16. Geburtstag geschieht das Unglück. Die böse Fee Carabosse hat sich verkleidet und überreicht Aurora einen Blumenstrauß in dem eine Spindel versteckt ist. Aurora verletzt sich und die gesamte Hofgesellschaft fällt in einen hundertjährigen Schlaf. Erst nach 100 Jahren findet Prinz Désiré, der durch die magischen Kräfte der guten Fliederfee eine verzückende Vision von Aurora hat, den Weg zum verzauberten Schloss. Er hält sich mit seiner Jagdgesellschaft ganz in der Nähe des Schlosses auf. Natürlich wird alles gut. Prinz Désiré küsst die schöne Aurora wach und alles endet in einer prunkvollen Märchenhochzeit ganz in Weiß.

Das Bühnenbild wurde von der Schlosskulisse bestimmt, vor der sich die Tänzer in prachtvollen Kostümen mit Glitzer und Glamour präsentierten. Die märchenhafte Produktion überzeugte durch faszinierendes Ballett mit einer beeindruckenden tänzerischen Ausdrucksstärke.

Spezialeffekte

Als Spezialeffekte wurden unter anderem Licht und Nebel eingesetzt, um das Erscheinen der bösen Fee zu inszenieren. Das Publikum ließ sich bereits während der Aufführung zu Szenenapplaus hinreißen. Am Ende des tollen Theaterabends erhielten die Tänzer gerechtfertigterweise einen tosenden Applaus. Ein toller Abend war nach drei Stunden zuende. Und nicht nur Ballettfans sind da voll auf ihre Kosten gekommen. Die Aufführung hat in allen Facetten überzeugt.