»Es ist alles ordentlich gelaufen.« Das i-Tüpfelchen gab es dann am Sonntag. Da sorgte der einsetzende Schnee zunächst für das perfekte Weihnachtsgefühl. Und am Abend strömten hunderte Besucher zur abschließenden Verlosung.

Spontan

Schumacher konnte sich spontan nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal während des »Lichterglanzes« geschneit hat. Das hat für die richtige Weihnachtsmarktatmosphäre gesorgt. Die Betreiber der 21 Verkaufshütten seien auch alle gut zufrieden gewesen, schilderte Schumacher seine Eindrücke nach Gesprächen mit einigen Händlern und Vereinsvertretern. Die Autoverlosung habe zudem alle Erwartungen erfüllt. »Der Platz war gerappelt voll.« Leider hätten nur wenige Gewinner ihre Preise direkt vor Ort abgeholt.

Aber die Espelkamper können sich schon einmal freuen. Denn auch in diesem Jahr sei die Resonanz auf die Verlosung so groß gewesen, dass Schumacher von einer Neuauflage der Autoverlosung im kommenden Jahr ausgeht. Der Verkauf der Lose gebe dem Stadtmarketing zudem recht. »Bereits beim City-Fest werden die Lose gezielt nachgefragt.« Und auch während der Adventszeit laufe der Losverkauf in den Vorverkaufsstellen gut.

Gewinner-Nummern

Den Hauptgewinn, den Fiat Panda, gewann die Losnummer 9551. Weitere Sachpreise und Einkaufsgutscheine gewannen folgende Nummern: 9579, 1677, 7523, 7735, 11970, 1597, 599, 11492, 3616, 10793, 1555, 565, 3518, 9278, 3163, 9406, 9202, 3162, 653, 1629, 9112, 11658 und 2726 (ohne Gewähr). Die Sachpreise – mit Ausnahme des Autos – und die Einkaufsgutscheine können noch bis zum Donnerstag, 20. Dezember, in der Geschäftsstelle des Stadtmarketingvereins Espelkamp im Rathaus, Raum 5, abgeholt werden. Danach ist die Geschäftsstelle bis einschließlich Sonntag, 6. Januar, geschlossen.