Ein bisschen Wehmut war in den Gesichtern vieler Besucher zu erkennen. Denn Addi

Weihnachtsmarkt in Gestringen Fotostrecke

Foto: Andreas Kokemoor

und Monika haben sich zum letzten Mal in dunklen Pelzmantel und Umhang geworfen. Das Gestringer Urgestein hat als »Nikolaus« zum letzten Mal die Botschaft der Nächstenliebe und der Freude verkündet.

Verschmitztes Lächeln

Addi und Monika haben der Figur des Nikolauses und der Trollfrau etwas Einmaliges verliehen. Dieses Andersartige hat selbst die Großen auf dem Dorfplatz gerührt. Und wie es nun einmal Addis Art ist, kam er auch zu seiner Abschiedsvorstellung mit einem verschmitzten Lächeln auf dem Dorfplatz an. Viele lobende Worte gab er zunächst an die organisierende Dorfgemeinschaft weiter.

Erwartungsvoll blickten ihn da schon die kleinen Besucher an. »Brave Kinder gibt es hier auch«, stellte er schließlich fest. Und die stimmten gleich kräftig den Weihnachts-Klassiker »Oh Tannenbaum« an. Beeindruckt von deren Engagement, ließ sich Addi nicht lange Bitten und verteilte gerne Geschenke.

Gaumenschmaus

Wenige Meter weiter betrachteten sich auch Frank Rautenberg und sein Sohn Timo das Geschehen. Sie haben in den heimischen Fischteichen einige Forellen gefangen, die sie als Gaumenschmaus anboten. Wie sie den lukullischen Genuss zubereiten, haben sie an ihrem Stand verraten: »Die Forellen werden zwölf Stunden in eine Salzwasserlake zum Beizen gelegt. Danach kommen sie für eine Stunde bei 60 bis 70 Grad in den Räucherofen. Wir nehmen nur Buchenholz«, erklärte Rautenberg das Rezept des guten Geschmacks. Zudem hatte er Aale und Matjes vom Fischmarkt aus Bremerhaven dabei. Der Förderverein des Kindergartens Rasselbande aus Gestringen hatte unter einem Pavillon einen Tisch voll mit Kürbismarmeladen-Gläser aufgebaut.

Ein bisschen Wehmut

Natürlich durfte bei dem reichhaltigen Angebot – unter anderem präsentiert von den Siedlern und den Landfrauen – auch die weihnachtliche Musik nicht fehlen. Der Chor der Mennoniten-Brüdergemeinde eröffnete den Reigen, ehe die Jungen und Mädchen des Kindergartens »In der Weihnachtsbäckerei« anstimmten. Und mittendrin genossen Addi und Monika Schaefer ihren letzten Auftritt als »Nikolaus und Trollfrau«. Am Ende schwang bei den beiden ebenfalls ein bisschen Wehmut mit. Schließlich geht mit ihrem Abschied auch ein Stück Gestringen. Ortsvorsteher Max Grote kündigte aber an, dass es auch im kommenden Jahr den Besuch des Nikolauses in Gestringen geben wird. Nur eben nicht mehr mit Addi und Monika. Die beiden werden sich dann vielleicht selbst ein kleines Präsent vom neuen Nikolaus abholen.