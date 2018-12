Der üppige Baumbestand in Espelkamp hat durch den sehr trockenen Sommer gelitten. Der Baubetriebshofleiter hat einen ersten Überblick über die Maßnahmen gegeben.

Uwe Kahmeyer, Leiter des Baubetriebshofes, erläuterte im vergangenen Stadtentwicklungsausschuss, dass sein Team bereits »stark mit der Säge« hätte arbeiten müssen. Kahmeyer selbst hat auch wenig Hoffnung, dass die Bäume, die bereits im Juni oder Juli ihr Laub abgeworfen hätten, im kommenden Jahr wiederkämen.

Positive Nachrichten

Er konnte aber auch positive Nachrichten überbringen. So seien innerhalb der Kernstadt insgesamt 45 neue Bäume gepflanzt worden. Außerhalb verdoppelte sich die Zahl sogar und es wurden 90 Bäume neu gepflanzt.

Für eine Baumart im Stadtgebiet sieht Kahmeyer jedoch aufgrund des trockenen Sommers eine schwere Zukunft. »Für die Birken wird es eine große Katastrophe werden.« Er hofft aber, dass es dennoch einige Birken geschafft haben, die Trockenperiode, die ja auch im Herbst noch weiter angehalten hat, zu überstehen. Birken gelten als sehr durstige Pflanzen und entziehen dem Boden viel Wasser.

Schwindelig

Johannes Schlösser (Bündnis 90/Die Grünen) zeigte sich von der Liste des Bauhofes zu den Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen am Stadtgrün, die im Ausschuss behandelt wurde, beeindruckt. »Man kann sich ja an der Liste schwindelig sehen«, meinte er. In der Liste sind unter anderem Bäume aufgeführt, die von Pilzen befallen oder keine große Zukunftserwartung mehr haben. Pflegemaßnahmen – zum Beispiel fällen, aufschneiden oder Kronenrückschnitt – sind ebenfalls aufgeführt.

Chance auf Regeneration

Schlösser, der als großer Pflanzenfreund bekannt ist, meinte: »Ich finde es beeindruckend, mit wieviel Mühe die Liste angefertigt wurde.« Er gab aber Kahmeyer mit auf den Weg, dass der Baubetriebshof beim Abholzen von Bäumen möglichst lange abwarten soll, um den Bäumen eine Chance zur Regeneration zu geben. Der Stadtentwicklungsausschuss nahm den Bericht des Baubetriebshof-Leiters zur Kenntnis.