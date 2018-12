Schlüsselübergabe an der Merkur-Allee in Espelkamp: Dieter Kuhlmann, Vorstandsmitglied der Gauselmann AG, hat von Bauunternehmer Frank Kögel (vorne rechts) den großen symbolischen Schlüssel für das neue Bürogebäude »Haus I« der Firma Gauselmann überreicht bekommen. Mit ihm freuen sich darüber auch der Vorstandsvorsitzender Paul Gauselmann (Dritter von rechts), stellvertretende Bürgermeisterin Christel Senckel sowie weitere Vorstandsmitglieder und an der Umsetzung des Baus Beteiligte. Foto: Arndt Hoppe

Von Arndt Hoppe

Espelkamp (WB). Es verfügt über 50 Räume auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern und bietet 130 Mitarbeitern von Gauselmann eine neue, moderne Arbeitsumgebung: Das »Haus I« des Unternehmens an der Merkur-Allee in Espelkamp ist mit einer symbolischen Schlüsselübergabe offiziell seiner Bestimmung übergeben worden.

»Intern wird es auch ›Dieter-Kuhlmann-Gebäude‹ genannt«, scherzte Vorstandsvorsitzender Paul Gauselmann während der kleinen Feierstunde im neuen Haus. Damit spielte er auf Vorstandsmitglied Dieter Kuhlmann an. Dieser leitet den Geschäftsbereich Spielbetriebe, der in den dreigeschossigen Bau eingezogen ist. Bereits Anfang September, nach ziemlich genau einem Jahr Bauzeit, konnte die Abteilung die neuen Räume beziehen.

Regionales Unternehmen beauftragt

»Ich freue mich, dass wir es in Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmen Kögel und zahlreichen Betrieben aus der Region geschafft haben, dieses Projekt so schnell umzusetzen«, sagte Paul Gauselmann. Im Geschäftsbereich Spielbetriebe arbeiten 8500 der insgesamt 13.000 Gauselmann-Mitarbeiter. Die Abteilung ist für 700 Spielstätten im In- und Ausland zuständig. »Um dem stetig steigenden Bedarf gerecht zu werden, haben wir einfach mehr Platz benötigt. Dazu gehören vernünftige Räume. Ich möchte, dass unsere Mitarbeiter zufrieden sind.«

Der Firmengründer nannte auch einige Eckdaten, die deutlich machten, was die hauseigenen Architekten gemeinsam mit den heimischen Firmen geschafft haben: »Insgesamt sind beim Bau 50.000 Mannstunden geleistet worden. Verarbeitet wurden 1400 Kubikmeter Beton und 90 Tonnen Stahl. Außerdem errichteten die Bauarbeiter 1500 Quadratmeter Mauerwerk, verbauten unter anderem 1700 Quadratmeter Fertigteildecken, zogen 20.000 Meter Kabel und verlegten 3000 Meter Rohrleitungen.«

Weitere Bauprojekte in Planung

Ausdrücklich betonte er, dass sein Unternehmen ausschließlich Firmen aus der Region für ihre Bauprojekte beauftrage. »Wenn wir hier schon etwas investieren, dann soll auch Betriebe in der Region davon profitieren.«

Überdies kündigte Paul Gauselmann an, dass die Gauselmann AG plane, bereits in ein bis anderthalb Jahren an der Merkur-Allee ein weiteres Bürogebäude für den Bereich EDV zu errichten. »Die ist zurzeit noch in ganz Espelkamp verteilt. Das muss effektiver werden«, konstatierte er.

Espelkamps stellvertretende Bürgermeisterin, Christel Senckel, überbrachte die Grüße der Stadt Espelkamp: »Das Unternehmen Gauselmann setzt mit diesem neuen Gebäude einmal mehr ein Ausrufezeichen in und für die Stadt. Es ist ein deutliches Bekenntnis zum Standort Espelkamp.« Das Haus stelle außerdem eine optische Bereicherung der Merkur-Allee dar. »Es fügt sich hervorragend ein und setzt gleichzeitig Akzente.«