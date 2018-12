Espelkamp (WB/fq). Die städtischen Grundschulen werden mit großer Wahrscheinlichkeit im Schuljahr 2019/20 alle dreizügig gefahren werden können. Das bedeutet, dass auch alle Teilstandorte des Grundschulverbundes-Süd eine Eingangsklasse bilden werden. Dies erklärte Schulamtsleiter Andreas Bredenkötter in der Schulausschuss-Sitzung am Dienstagnachmittag im Rathaus.

Einschränkungen

Allerdings machte er auch ein paar Einschränkungen und erklärte, dass dieses Ergebnis zunächst einmal vorbehaltlich wäre. Insgesamt wurden für das kommende Schuljahr 200 Kinder an den drei Standorten angemeldet. Im Vorjahr waren es 188.

Im Innenstadtbereich werden demnach 78 Kinder in der Mittwaldschule eingeschult. Mit 58 Kindern wird die Auewaldgrundschule knapp dreizügig gefahren. Im Süden des Stadtgebiets wurden insgesamt 64 angemeldet. Davon werden 25 in Benkhausen beschult, 23 in Isenstedt und 16 in Frotheim.

Förderbedarf

Mit 16 Schülern liegt die Grundschule Frotheim jedoch nur knapp über den benötigten 15 Kindern für eine Eingangsklasse. Und es könnten sich noch Veränderungen bis zu den Sommerferien 2019 dadurch ergeben, dass für eine erhebliche Anzahl von angemeldeten Kindern mit sozialpädagogischem Förderbedarf der konkrete Förderort noch bestimmt werden muss. Bei diesem so genannten AOSF-Verfahren würden sich die entsprechenden Entscheidungen des Kreises Minden-Lübbecke erst im zweiten Quartal 2019 ergeben, teilte Bredenkötter mit. »Die Gefahr ist da, dass wir da runterrutschen.« Bis jetzt sei aber soweit alles in Ordnung, sagte der Schulamtsleiter weiter. Doch er machte deutlich: »14 Kinder dürfen es nicht werden.« Auch in der Verwaltungsvorlage wird explizit darauf hingewiesen, dass sich in Frotheim und in der Auewaldschule noch Änderungen bei der Zügigkeit ergeben könnten.

Nicht-kommunale Grundschulen

Neben den 200 Anmeldungen an den städtischen Grundschulen gibt es noch weitere 95 Kinder, die im kommenden Schuljahr an nicht-kommunalen Grundschulen angemeldet wurden. Das sind zwei mehr als im Vorjahr.

Davon entfallen auf die Johanns-Daniel-Falk-Schule 60 Kinder. Im Vorjahr waren es 54. Einstimmig wurde der Beschlussvorschlag zum kommenden Schuljahr, alle Grundschulen dreizügig zu fahren, angenommen.