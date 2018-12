Von Felix Quebbemann

Espelkamp (WB). Ein Fehlbetrag im Haushalt 2019 in Höhe von 1,7 Millionen Euro bei Rekord-Gewerbesteuereinnahmen von mehr als 30 Millionen Euro – das sind die markantesten Zahlen des nun vom Rat verabschiedeten Haushaltsplans.

Kämmerer Björn Horstmeier stellte das überarbeitete Zahlenwerk, das bereits im vergangenen Monat eingebracht wurde, vor. Es habe im Vergleich zum Vormonat ein Plus von 495.000 Euro auf der Ertragsseite gegeben – unter anderem durch den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (wir berichteten).

Kreisumlage

Bei der Kreisumlage jedoch werde Espelkamp 2,6 Millionen Euro mehr nach Minden ins Kreishaus überweisen. »Mit 25,8 Millionen macht die Kreisumlage alleine 40 Prozent der Aufwendungen im Haushaltsplan aus.« Horstmeier forderte, die künftige Bemessung der Kreisumlage nicht ausschließlich an Hebesätzen festzumachen, sondern auch den tatsächlichen Umlagebedarf einzubeziehen.

Wilfried Windhorst (CDU-Fraktionsvorsitzender) erklärte, es sei den Bürgern nur schwer zu vermitteln, dass »wir keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können bei mehr als 30 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen«. Er sprach wie die meisten seiner Nachredner die hohe Kreisumlage an. Windhorst forderte, dass die Kreisverwaltung sowie die Kreispolitiker die massive Kritik der Bürgermeister an der Höhe der Umlage aufnehmen mögen.

Nachdruck

Positiv stellte er heraus, dass die freiwilligen Ausgaben seitens der Stadt nicht reduziert wurden. Die Arbeit in den Vereinen und Verbänden könne in gewohnter Weise weitergeführt werden.

Windhorst forderte mit Nachdruck, die geplanten Investitionen im Bereich Straßenbau in Höhe von 1,39 Millionen Euro und bei den Wirtschaftswegen (88.000 Euro) umzusetzen. Dies werde die CDU prüfen. Die derzeitige personelle Stärke im Rathaus müsse gewährleisten, dass diese Maßnahmen abgearbeitet werden.

Auch zur Situation rund um die Friedhöfe fand Windhorst klare Worte. »Die Kritik seitens der Bürger war deutlich.« Man müsse darauf achten, dass die notwendige Pflege erfolge.

»Vorsichtiger Optimismus«

Als stimmigen Haushalt bezeichnete SPD-Fraktionsvorsitzender Reinhard Bösch das Zahlenwerk. Er legte »vorsichtigen Optimismus« an den Tag. Bösch warnte vor einer weiteren Abwärtsentwicklung beim Eigenkapital und bei den Investitionen in das Infrastrukturvermögen. »Eine fehlende Unterhaltung in Straßen und Wege ist eine Hypothek für nachfolgende Generationen.«

Bei den Verhandlungen zur Kreisumlage zwischen Kreis und Kommunen sprach er von einer »gewissen Arroganz« seitens des Kreises. Er forderte die Espelkamper Kreistagsvertreter auf, »unsere Stadt nicht zu vergessen«. Bösch zollte Bürgermeister Heinrich Vieker mit Blick auf dessen Engagement für die Stadt Espelkamp bei den Benehmensverhandlungen Respekt.

»Ausgewogen«

Abschließend sprach sich Bösch für eine Novellierung des Kommunal-Abgabengesetzes vor allem im Bereich der Straßenbaubeiträge aus.

Als »ausgewogen« bezeichnete Paul-Gerhard Seidel (Unabhängige) den Haushaltsplan. »Alle angemeldeten Investitionen sind realistisch.« Er warnte allerdings vor einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes. Denn das könne erhebliche Folgen für den Espelkamper Haushalt haben. Für die Straßenbaubeiträge sah Seidel nur eine Lösung. »Das Land muss die Kosten übernehmen – auch mit Blick auf Niedersachsen.«

Grüne stimmen nicht zu

Bündnis 90/Die Grünen stimmte als einzige Fraktion dem Haushalt nicht zu. Als Hauptgrund nannte Andreas Sültrup (Bündnis 90/Die Grünen), dass es im Haushalt kein Produkt oder keinen Produktbereich gebe, der das Thema Umwelt und Klima beinhaltet. Sültrup sagte, man könne meinen, Espelkamp sei ein »kleines gallisches Dorf«. Während überall über Klima und Umwelt gesprochen werde, würden in Espelkamp immer mehr Parkplätze gebaut und der Autoverkehr gefördert. »Für Radfahrer ist so gut wie nichts gemacht worden.« Der CDU warf er vor, Anträge, die nicht von der Mehrheitsfraktion kämen, sofort abzulehnen und nannte als Beispiel den Antrag der Grünen zum Radwegekonzept im Jahr 2006. Er sah die Gefahr, dass die »politische Richtung der Ausgaben in eine Sackgasse führt«. Daher lehnten die Grünen den Haushalt ab. Gisela Vorwerg (FDP) mahnte, dass im Bereich des Klimaschutzes seitens der Kommunen etwas getan werden müsse. Sie aber befürwortete den Haushalt. Bei zwei Gegenstimmen der Grünen wurde der Haushaltsplan angenommen.