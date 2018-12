Espelkamp (WB). Innerhalb weniger Tage ist erneut ein Exhibitionist am Großen Aue-See in Espelkamp (Kreis Minden-Lübbecke) aufgefallen. Am Sonntag zeigte sich der Mann einer 28-jährigen Joggerin in schamverletzender Weise. Die Frau verständigte wenig später die Polizei. Eine Fahndung brachte keinen Erfolg.

Nach Aussage der 28-Jährige joggte sie in Begleitung zweier Hunde um den See, als sie gegen 13.15 Uhr an der Uferseite hin zur Straße »Zur Aue« von einem etwa 30 Jahre alten Mann mit einem relativ neu wirkenden Mountainbike überholt wurde.

Der etwa 1,80 bis 1,85 Meter große Unbekannte saß kurz darauf auf einer Bank und hatte die Hose herabgelassen. Die Frau lief an dem Mann vorbei und traf wenig später auf einen Spaziergänger. Während der Unterhaltung konnte sie beobachten, wie der mit einem Jogginganzug bekleidete Unbekannte in Richtung des Wanderparkplatzes an der Straße »Zur Aue« davon fuhr.

Die Joggerin gab weiter an, dass dieser einen kurzen, dunklen Vollbart trägt und einen schwarzen Rucksack sowie ein Handy bei sich hatte. Das von dem Mann benutzte Rad war schwarz lackiert und war mit grünen und weißen Applikationen versehen.

Am Donnerstag vergangener Woche hatte sich offenbar derselbe Mann schon einmal am Großen Aue-See in gleicher Weise einer Frau gegenüber gezeigt. Wie berichtet, hatte er sich an diesem Nachmittag vor einer 37-jährigen Joggerin entblößt. Auch in diesem Fall war der Unbekannte mit einem Fahrrad rund um den See unterwegs gewesen.

Wem der Mann mit dem beschriebenen Mountainbike auffällt, sollte umgehend die Polizei per Notruf 110 verständigen.