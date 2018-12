Karl Kordes, Leiter des Marktkaufs Espelkamp freute sich, zahlreiche Spenden an gemeinnützige Einrichtungen überreichen zu dürfen. Espelkamps Bürgermeister Heinrich Vieker (Vierter von rechts) dankte dem Warenhaus im Namen aller Empfänger für die großzügige Aktion. Foto: Andreas Kokemoor

Die sind auf Einladung von Karl Kordes in den Hindenburgring gekommen. Denn auch in diesem Jahr hatte der Marktkauf einen Stand im Gewerbezelt beim City-Fest. »Seit mehr als drei Jahrzehnten sind wir dabei«, berichtete Kordes seinen Gästen.

Große Tombola

Die große Tombola in der Mitte des Gewerbezeltes habe auch in diesem Jahr wieder zahlreiche City-Fest-Besucher angelockt. Und genau dies war der Grund, warum Karl Kordes Vertreter aus verschiedenen Institutionen, Vereinen, Schulen und Kindergärten zu einer vorweihnachtlichen Bescherung in sein Büro eingeladen hatte. Denn der Erlös der verkauften Lose auf dem City-Fest sollte natürlich wieder gemeinnützigen Zwecken dienen. Bürgermeister Heinrich Vieker, der ebenfalls zugegen war, bezeichnete die Aktion als beispiellos.

Kordes nutzte die Zusammenkunft auch, um kurz über das ereignisreiche Jahr des Marktkaufs zu sprechen zu kommen. Im Jahr 2018 hat das Unternehmen 3,5 Millionen Euro investiert und seine Räumlichkeiten von Ende Mai bis Oktober modernisiert (wir berichteten). »Wir hoffen, dass wir damit für die nächsten 15 bis 20 Jahre gut aufgestellt sind«, sagte Kordes und kam somit auch schon wieder zur Los-Aktion.

Viele Empfänger

Die Empfänger der Erlöse sind in diesem Jahr die Bischof-Hermann-Kunst-Schule, die Birger-Forell-Sekundarschule, der DRK-Kindergarten »Sterntaler«, die evangelische Kindertagesstätte Schwedenkindergarten, der ATSV Espelkamp, der Bürgerbus-Verein und die Tafel Lübbecker Land, die jeweils 500 Euro erhielten. Das Tierheim Lübbecke erhielt eine Spende in Höhe von 1000 Euro, die sich aus den Erlösen der Tombola sowie der Pfandbon-Aktion des Marktkaufs zusammensetzt.

Die Freude bei den Empfängern, der Spenden, den Vertretern der verschiedenen Einrichtungen, war riesengroß. Der Schwedenkindergarten beispielsweise spare auf ein neues Sonnensegel für seinen Außenbereich, erklärte Annegret Simes, Leiterin der Einrichtung. Die Sekundarschule will seinen Außenbereich landschaftsplanerisch mit einem Biotop umgestalten, erläuterte Leiterin Ursula Beinlich. Der ATSV Espelkamp will die Spende nutzen, um neue Spielfeldumrandungen zu besorgen, hieß es während der »Bescherung« vom Vereinsvorsitzenden Michael Waltke.

Verschiedene Projekte

Auch das Tierheim Lübbecke hatte schon genaue Vorstellungen, was mit den Mitteln geschehen soll. Demnach benötigt das Heim dringend eine neue Lüftungsanlage für seine Katzenkranken- und Quarantäne-Station.

Bei der Tafel Lübbecker Land soll das Geld in eine neue Kühlzelle investiert werden. Damit soll zugleich ein Zeichen für die Standorttreue der Lebensmittel-Sammelstelle gesetzt werden. Der Kindergarten »Sterntaler« möchte das Geld für ein Gewaltpräventionsprojekt von Vorschülern investieren. Der Bürgerbusverein und die Bischof-Hermann-Kunst-Schule haben noch keine konkreten Pläne. Die Vertreter betonten, aber dass sie stets sinnvolle Verwendungen für das Geld hätten.