Lena Nentwich (links) hat in der katholischen Kirche in Espelkamp durch das Programm geführt. Foto: Jan Lücking

Espelkamp (WB/JP). Festlich ist es zugegangen beim Konzert des Schützen-Musik-Corps Lübbecke in der St. Marienkirche. Unter der Leitung von Uwe Grothus und Annalena Hansch konnte das Orchester in der katholischen Kirche St. Marien das musikbegeisterte Publikum erfreuen.

Zahlreiche Teelichter in der abgedunkelten Kirche sorgten für eine gemütliche Atmosphäre. Den Anfang gestaltete das Jugendorchester des Schützen-Musik-Corps, das von erfahrenen Musikern unterstützt wurde.

Jugendorchester

Unter der Leitung von Annalena Hansch eröffnete das Jugendorchester mit »Irish Dream« das Konzert und entführte die Besucher kurz auf die grüne Insel, um es dann mit »Die Schöne und das Biest« ein wenig märchenhaft werden zu lassen. Lena Nentwich führte gekonnt und humorvoll durch das Programm.

Beim Weihnachtslied »Alle Jahre wieder« waren dann auch die Stimmen der Besucher gefragt und später wurde auch »Macht hoch die Tür« gemeinsam angestimmt. Wer nicht textsicher war, fand die Zeilen im Programmheft. Zuvor verabschiedete sich das Jugendorchester mit dem schwungvollen »I will follow him« aus dem Hollywoodfilm »Sister Act«.

Hervorragende Akustik

Das Schützen-Musik-Corps übernahm anschließend mit dem fröhlichen und schwungvollen »Concerto d’ Amore«. Nach dem Choral »Macht hoch die Tür« bot das Stück »The Christmas King« von James L. Hosay einen wahren Hörgenuss, der durch die hervorragende Akustik der St.-Marien-Kirche besonders gut zur Geltung kam.

Im Stück »Bethlehem« hat der schwäbische Komponist Kurt Gäble die Weihnachtslieder »Stern über Bethlehem«, »Kleine Stadt Bethlehem« und »In der Nacht von Bethlehem« vertont. Das erfuhr das Publikum von Lena Nentwich. Die vom Komponisten dazu verfassten Denkanstöße trug Jürgen Ramm vor, der zuvor schon während einer kleinen Umbauphase das Konzert mit einer weihnachtlichen Geschichte bereichert hatte.

Spende für eine Posaune

Zu den weiteren Stücken des Abends gehörten »Jesus bleibet meine Freude« von Johann Sebastian Bach und das fröhliche Weihnachtslieder-Medley »Happy Christmas« von Manfred Schneider. Mit dem klanggewaltigen »Halleluja from the Messiah« von Georg Friedrich Händel verabschiedeten sich die Musiker, die am Ausgang für eine Bassposaune sammelten, deren Anschaffung etwa 2000 Euro kostet. Sie soll künftig insbesondere vom Nachwuchs genutzt werden. Das Schützen-Musik-Corps bekam bereits während des Konzertes viel Applaus für das Konzert in gemütlicher, vorweihnachtlicher Atmosphäre.